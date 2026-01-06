Llevan policías municipales alegría a niñas y niños por el Día de Reyes

Publicidad - LB2 -

La SSPM distribuye más de 4 mil 500 juguetes y 150 bicicletas en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizaron este martes la entrega de juguetes con motivo del Día de Reyes, como parte de una caravana que recorre diversas zonas de la ciudad con el objetivo de llevar momentos de alegría a niñas y niños juarenses.

El arranque de la actividad se llevó a cabo cerca del mediodía en la colonia Siglo XXI, en el cruce de las calles Guerrero Negro y Salvador Herrera Corral, donde el titular de la corporación, César Omar Muñoz Morales, informó que se repartirán más de 4 mil 500 juguetes y alrededor de 150 bicicletas.

El secretario explicó que la colecta fue realizada por los propios elementos de la SSPM, quienes se organizaron para reunir los obsequios que serán distribuidos principalmente en sectores del suroriente, norponiente y la zona centro de Ciudad Juárez.

“Este esfuerzo es gracias al trabajo y la solidaridad de todos los elementos de la Secretaría”, expresó Muñoz Morales.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el acercamiento entre la corporación y la ciudadanía, especialmente en comunidades donde este tipo de actividades contribuyen a generar confianza y convivencia.

“Arrancamos este 2026 llevando sonrisas a las niñas y niños, y con ello reforzando el acercamiento con la ciudadanía en distintos sectores de la ciudad”, señaló.

La SSPM reiteró que este tipo de iniciativas buscan promover una imagen de proximidad social, además de sumarse a las celebraciones tradicionales que forman parte de la vida comunitaria en la frontera.

