Invita Centros Comunitarios a función de cine para adultos mayores

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La actividad se realizará este viernes 28 de agosto en el Gimnasio Municipal “Raúl Palma Cano”, en la colonia El Mezquital.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios invitó a personas adultas mayores de la colonia El Mezquital a participar en una función de cine que se llevará a cabo este viernes 28 de agosto.

La actividad forma parte de las Brigadas Culturales para el Adulto Mayor, programa mediante el cual se promueven espacios de convivencia, recreación y acceso a la cultura para este sector de la población.

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La función se realizará en el Gimnasio Municipal “Raúl Palma Cano”, donde las y los asistentes podrán disfrutar de la película “El Estudiante”.

Además de la proyección, la jornada busca ofrecer un espacio de encuentro comunitario para que las personas adultas mayores convivan y participen en actividades culturales cercanas a su entorno.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que este tipo de acciones tienen como propósito fortalecer la participación de las personas mayores en actividades recreativas y culturales.

“En Centros Comunitarios queremos que nuestros adultos mayores encuentren espacios donde puedan convivir, disfrutar y participar en los eventos”.

El funcionario indicó que estas actividades también permiten reforzar los vínculos entre la comunidad y ofrecer alternativas de esparcimiento que contribuyan al bienestar de las personas adultas mayores.

La Dirección General de Centros Comunitarios mantiene este tipo de acciones como parte de su estrategia para acercar servicios, eventos y programas a distintos sectores de Ciudad Juárez.

Con la función de cine en El Mezquital, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de promover espacios de convivencia, recreación y cultura para las personas adultas mayores juarenses.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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