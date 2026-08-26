Mejora Alumbrado Público iluminación en carretera Juárez-Porvenir

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La dependencia instaló luminarias LED, un poste nuevo y estructura complementaria para reforzar la visibilidad nocturna.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Alumbrado Público realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura eléctrica sobre la carretera Juárez-Porvenir, con el objetivo de mejorar las condiciones de iluminación en la zona.

Las acciones buscan brindar mayor seguridad a las personas que transitan diariamente por esta vialidad, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad es un factor clave para peatones y automovilistas.

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El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que como parte de los trabajos se instalaron dos luminarias tipo LED de 160 watts, así como un nuevo poste para reforzar el servicio en el sector.

También fue colocada una base de concreto de 1.20 metros, con el propósito de dar mayor estabilidad a la infraestructura instalada y garantizar mejores condiciones de operación.

De acuerdo con el funcionario, las cuadrillas de Alumbrado Público colocaron además dos brazos de 1.70 metros de largo, que permiten una distribución más adecuada de la luz sobre la vialidad.

La intervención forma parte de las labores permanentes de rehabilitación, mantenimiento e instalación de infraestructura que realiza la dependencia en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Espitia señaló que estos trabajos atienden necesidades de iluminación en sectores donde se requiere mejorar la visibilidad y fortalecer las condiciones de seguridad urbana.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca contar con vialidades más seguras y mejor iluminadas para las familias juarenses y para quienes circulan por la carretera Juárez-Porvenir.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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