Reconoce Municipio a Jaime Solorio por formar generaciones de scouts

Publicidad - LB2 -

El reconocimiento “Trayectoria de Vida” 2026 fue entregado por 69 años de servicio voluntario en el movimiento scout.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó el reconocimiento “Trayectoria de Vida” edición 2026 a Jaime Solorio Herrada, por sus 69 años de servicio voluntario en la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes dentro del movimiento scout.

La entrega se realizó durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 16, donde el alcalde destacó que el galardón reconoce una vida dedicada al trabajo comunitario, al compromiso social y al servicio a los demás.

“Hoy Ciudad Juárez reconoce al profesor Jaime Solorio Herrada, cuya historia está profundamente ligada a la educación, a la formación de niños y jóvenes; hablar de su trayectoria es hablar de más de 69 años de participación voluntaria e ininterrumpida dentro del movimiento scout”.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel señaló que la labor de Solorio Herrada ha alcanzado a más de 14 mil niñas, niños y adolescentes de Ciudad Juárez, muchos de ellos provenientes de sectores con condiciones económicas difíciles.

El alcalde destacó que detrás de esa cifra existen miles de historias de jóvenes que encontraron orientación, acompañamiento y motivación para continuar sus estudios y desarrollarse como profesionistas, empresarios, líderes sociales, madres y padres de familia.

Durante la sesión, el Gobierno Municipal también reconoció a Enrique Chávez Gallardo, Mónica Alicia Juárez Correa, Raúl García Acosta, Daniel Martínez Vela Carrasco y María del Carmen Amado Tejada, quienes también participaron por este reconocimiento.

Al recibir el galardón, Jaime Solorio Herrada, de 85 años de edad, expresó que para él representa un honor ser reconocido y agradeció a madres y padres de familia que han confiado en la organización scout para complementar la formación de sus hijos.

El homenajeado señaló que uno de sus mayores motivos de orgullo es reencontrarse con antiguos integrantes que regresan para compartir que concluyeron una carrera profesional o que impulsaron nuevas organizaciones de carácter social.

“No eres un simple refugio para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino un crisol de quienes tratan de dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron”.

Solorio Herrada afirmó que ser scout no es solo un pasatiempo, sino una senda para formar mejores hombres y mujeres, con principios, preparación, respeto y amor por su comunidad, su familia y su país.

La regidora y coordinadora de la Comisión de Atención a Personas Mayores, Dina Salgado Sotelo, señaló que la trayectoria del homenajeado representa 69 años de compromiso y una vida dedicada a servir, con generaciones que han encontrado en su ejemplo una guía.

El reconocimiento “Trayectoria de Vida” busca distinguir a personas mayores cuya labor ha dejado una huella significativa en la comunidad juarense, a través del servicio, la formación y la participación social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.