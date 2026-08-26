Exhorta Salud Municipal a reforzar prevención contra el dengue

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La dependencia llamó a eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti durante la temporada de lluvias.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal exhortó a la comunidad a reforzar las medidas de prevención contra el dengue, con motivo del Día Internacional contra esta enfermedad y ante las condiciones generadas por la temporada de lluvias.

La dependencia llamó a evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, mediante acciones de limpieza y eliminación de recipientes que puedan acumular agua en viviendas, patios, azoteas y espacios comunes.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que la prevención comienza desde casa y que la participación de las familias es indispensable para mantener entornos saludables y reducir el riesgo de transmisión.

“Prevenir el dengue es una responsabilidad que compartimos. Desde casa podemos realizar acciones muy sencillas, como tapar los recipientes donde almacenamos agua, lavar y voltear aquellos objetos que puedan acumularla, retirar los que ya no utilizamos y mantener limpios nuestros patios y jardines”.

Santana Fernández explicó que cualquier objeto en desuso capaz de almacenar agua puede convertirse en un sitio de reproducción para el mosquito, por lo que recomendó revisar de manera permanente los hogares y eliminar posibles criaderos.

La funcionaria recordó que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados y que entre sus principales síntomas se encuentran fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómito y erupciones en la piel.

Ante la presencia de estos síntomas, la Dirección de Salud Municipal recomendó acudir oportunamente a una unidad médica para recibir valoración y evitar la automedicación.

También se pidió buscar atención médica inmediata ante signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, mareos, somnolencia o dificultad para respirar.

Como parte de las medidas preventivas, la dependencia llamó a mantener la estrategia de “tapa, lava, voltea, tira, corta y limpia”, orientada a reducir los espacios donde el mosquito puede reproducirse.

Santana Fernández reiteró que la prevención requiere participación conjunta de autoridades y ciudadanía, por lo que exhortó a las familias juarenses a mantener limpios sus hogares y retirar cualquier recipiente que pueda acumular agua.

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