La guerra de espectaculares.

Publicidad - LB2 -

La guerra de las carteleras en el estado de Chihuahua es emblemática, se juega la carrera por la gubernatura y los principales actores saben que el que no se mueve va a quedarse fuera de la boleta electoral en el 2027. Al menos eso lo saben Jesús Valenciano García, alcalde Delicias; Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua; y Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez.

En un inesperado cambio de juego político, los pesos y contrapesos en los partidos políticos han empezado a mover las piezas del escenario que se torna altamente competitivo en los dos bastiones más importantes del territorio estatal o según se aguante, en el regionalismo que han marcado la historia entre Juárez y Chihuahua capital.

- Publicidad - HP1

La aparición hace meses, casi después de las elecciones del pasado 4 de junio de este 2024 en Ciudad Juárez de un par de espectaculares que promueven directa o indirectamente al alcalde del municipio de Delicias, Jesús Valenciano García nos hizo pensar a muchos, que los tiempos de destapes estaban prematuros. Sin embargo, la razón no estuvo de nuestro lado, pues ya se libra una campaña de posicionamientos muy fuertes al interior de los partidos políticos.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar regresó la cortesía, bueno, creemos que así es, pues aparecieron diversas carteleras en Chihuahua capital, una de ellas en las inmediaciones de la del aeropuerto, así como en otros puntos estratégicos. No se promueve directamente una campaña de elección popular, sino una revista, que hace mención que hay una entrevista al alcalde y promociona su contenido.

La hipótesis de que “el que se mueve no sale en la foto” parece desvanecerse, pues claro, a medida que circulan en las redes sociales mensajes pagados desde la cartera de los propios aspirantes a una candidatura. El alcalde Bonilla, no se hizo esperar y de inmediato mandó poner sus propios espectaculares de una revista, no muy llamativa, por cierto, en los cruceros de la carretera panamericana.

En esta dinámica de la guerra, como la que libró Coca Cola y Pepsi Cola en las décadas anteriores, hoy se perfilan dos candidatos: Cruz Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez y Marco Bonilla en Chihuahua capital. El siguiente episodio será seguido por las repercusiones que puede tomar de un lado y del otro el sistema político mexicano que no deja de sorprendernos.

No son todos, también es clara la intención de otros actores políticos que son precavidos en esta guerra de carteleras, prefieren subir sus videos, como los es Andrea Chávez Treviño, Juan Carlos Loera de la Rosa e incluso la propia secretaria de Bienestar Federal, Ariadna Montiel Reyes. La arena política parece estar muy alejada de la campiña del desierto de Chihuahua, pero está más cerca de lo que vemos por arribita.

Si bien sabemos que aún faltan un par de años para saber quiénes estarán en la boleta de la elección de gobernador, también sabemos que las preferencias de los abanderados se van a definir en la Ciudad de México y no en las calles de nuestros municipios. Por lo pronto a picar piedra, hacer la talacha y dejar que sus cartas de presentación los lleven a latir el corazón de los que aspiran y suspiran para que la revolución les haga justicia.

Eduardo Borunda Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Máster en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ex Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Juárez del Instituto Estatal Electoral, Ex Consejero Electoral para el IFE y IEE. Actualmente Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.