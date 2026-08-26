Entrega Alcalde pavimentación de calle Zinacantecos en colonia Azteca

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La obra fue realizada mediante el programa 75-25 de SUMA, con una inversión superior a 1.6 mdp.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Vecinos de la colonia Azteca recibieron la pavimentación de la calle Zinacantecos, obra realizada mediante el programa 75-25 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional, con participación económica del Gobierno Municipal y habitantes del sector.

Durante la entrega oficial, el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó la organización vecinal que permitió concretar el proyecto y señaló que se trata de la obra número 24 realizada bajo este esquema en lo que va del año.

“Esta calle va a ser de mucha ayuda para cientos de familias y por eso quiero felicitarlos, porque se organizaron para llevar a cabo esta obra, la número 24 de este programa en lo que va del año”.

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El alcalde indicó que la pavimentación tendrá una duración estimada de entre 30 y 40 años, por lo que el Ayuntamiento continuará impulsando acciones para avanzar en el mejoramiento de vialidades y generar cambios visibles en distintos sectores de la ciudad.

El director de SUMA, Javier Said Estrada de la Torre, informó que fueron intervenidos 1 mil 337 metros cuadrados, con una inversión total de 1 millón 681 mil 652 pesos.

De acuerdo con los datos presentados, el Gobierno Municipal aportó 1 millón 261 mil pesos, mientras que los habitantes del sector contribuyeron con 420 mil pesos, en beneficio directo de familias de cinco predios.

La obra también beneficiará la movilidad de la zona, debido al tránsito generado por una escuela pública y un mercado popular ubicados en las inmediaciones de la calle recién inaugurada.

Guadalupe Elías, líder del mercado, fue señalada como la principal gestora de las acciones, al organizar a residentes para impulsar el proyecto de pavimentación en beneficio del entorno comunitario y comercial.

La ciudadana agradeció el apoyo del Gobierno Municipal, tanto por la pavimentación como por el respaldo brindado a comerciantes que diariamente contribuyen a la economía local.

Como parte de los trabajos complementarios, la Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, retiró 120 llantas, además de 3 toneladas de escombro y basura en el sector.

La Coordinación General de Seguridad Vial, mediante Control de Tráfico, realizó el pintado de 384 metros lineales de eje central y 38 metros cuadrados de pasos peatonales, además de instalar señalización vertical en la zona intervenida.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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