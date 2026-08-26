Entrega Alcalde pavimentación en la colonia Independencia II

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La obra en la calle Profesora Luz Armendáriz fue realizada mediante el programa 75-25, con inversión superior a 1.3 mdp.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó oficialmente la pavimentación de la calle Profesora Luz Armendáriz, en la colonia Independencia II, obra realizada en coordinación con vecinos del sector.

Durante la entrega, el alcalde destacó que este tipo de proyectos genera un efecto multiplicador en las colonias, debido a que motiva a más familias a organizarse para mejorar sus vialidades y elevar su calidad de vida.

“Luego ven los vecinos que efectivamente se hace una calle, una calle muy bien hecha, y normalmente en otras colonias lo que ocurre es que los vecinos empiezan a decir ‘yo también le quiero entrar’, y entonces se van cerrando circuitos”.

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Ortiz Orpinel señaló que uno de los principales retos de Ciudad Juárez sigue siendo el rezago en pavimentación, por lo que el Gobierno Municipal mantiene distintas estrategias para avanzar en la atención de esta necesidad urbana.

El gerente general del Sistema de Urbanización Municipal Adicional, Javier Said Estrada De la Torre, explicó que la intervención forma parte del programa 75-25, esquema en el que el Gobierno Municipal aporta el 75 por ciento del costo de la obra y los vecinos el 25 por ciento restante.

De acuerdo con la información presentada, fueron pavimentados 834 metros cuadrados con concreto hidráulico en el tramo de Profesora María Edme Álvarez a Arturo Gamiz, con una inversión de 1 millón 338 mil 891 pesos, en beneficio directo de 19 familias.

Además de la pavimentación, se realizaron obras para canalizar el arroyo que cruza por el sector mediante muros de mampostería, con el objetivo de proteger las viviendas y la nueva superficie ante las corrientes de agua durante la temporada de lluvias.

El proyecto también incluyó la construcción de banquetas para los vecinos, así como acciones complementarias de distintas dependencias municipales para mejorar de manera integral las condiciones del entorno.

El regidor Pedro Matus destacó que la obra surgió de una solicitud de los habitantes y subrayó la coordinación mantenida con ellos para concretarla, particularmente por los problemas que presentaba la vialidad durante las lluvias.

Por su parte, el regidor Antonio Domínguez Alderete reconoció la organización de las familias para gestionar la pavimentación y señaló que este tipo de intervenciones transforma tanto la infraestructura como las condiciones sociales del sector.

Guillermo Lizarde Franco, vecino del lugar desde hace más de 35 años, agradeció al Gobierno Municipal y a SUMA por las gestiones realizadas para concretar el proyecto, al señalar que la obra fue resultado de la participación comunitaria.

Finalmente, Ortiz Orpinel felicitó a las familias por organizarse y las invitó a promover la incorporación de más vecinos al programa 75-25, con el propósito de continuar avanzando en la pavimentación de calles en Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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