Fortalece Gobierno Municipal capacitación en materia de transparencia

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Personal municipal participó en una jornada del ICHITAIP sobre elaboración de acuerdos de los Comités de Transparencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Coordinación de Transparencia del Gobierno Municipal participó en una capacitación impartida en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de fortalecer conocimientos y herramientas para el cumplimiento de sus obligaciones.

La jornada estuvo enfocada en la elaboración de acuerdos de los Comités de Transparencia, con el objetivo de actualizar criterios y mejorar los procedimientos que realizan las distintas áreas de la Administración Municipal.

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En la capacitación participó el titular de la Coordinación de Transparencia, Fernando Gómez Cid de León, acompañado de personal de la dependencia, así como enlaces del Órgano Interno de Control y de la Dirección General de Desarrollo Económico.

Gómez Cid de León destacó que la capacitación constante permite a las áreas municipales contar con mayores herramientas para atender de manera adecuada las responsabilidades relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

De acuerdo con el funcionario, desde la Coordinación de Transparencia se continuará promoviendo el trabajo conjunto entre las dependencias municipales para homologar criterios, fortalecer procesos internos y mejorar la atención a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a mantener una administración preparada y responsable en materia de acceso a la información.

La capacitación también busca fortalecer el seguimiento de los procedimientos internos que realizan los Comités de Transparencia, los cuales son clave para la atención de solicitudes, la revisión de información y el cumplimiento de obligaciones institucionales.

La dependencia municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de formación y coordinación entre áreas, con el fin de consolidar prácticas de transparencia, rendición de cuentas y servicio público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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