Evalúan regidores perfiles para integrar Consejo de Inclusión de Personas con Discapacidad

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La Comisión de Derechos Humanos entrevistó a aspirantes a vocalías y continuará con el proceso en una próxima sesión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables entrevistaron a personas interesadas en formar parte del Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Municipio de Juárez.

La regidora Dina Salgado Sotelo, coordinadora de la Comisión, informó que el proceso se realizó junto con los regidores Alejandro Alberto Jiménez Vargas y Martha Patricia Mendoza Rodríguez, con el objetivo de conocer los perfiles de aspirantes a ocupar las vocalías destinadas a personas con discapacidad.

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Durante las entrevistas, las y los integrantes de la Comisión dialogaron con personas que buscan participar en este órgano consultivo desde su experiencia personal, profesional y comunitaria, con propuestas orientadas a fortalecer la inclusión en el municipio.

Salgado Sotelo señaló que se recibió una cantidad importante de perfiles, todos con trayectoria y capacidad para aportar al trabajo del Consejo, lo que representa un reto para el Cabildo al momento de definir a quienes serán seleccionados.

“Son historias todas valiosas y de mucha experiencia que aportarán al Consejo”, afirmó.

La coordinadora de la Comisión dio a conocer que aún quedan 11 personas pendientes por entrevistar, por lo que el proceso continuará en una próxima sesión, en la que se revisarán más perfiles de aspirantes.

También está pendiente establecer la fecha para dialogar con representantes de asociaciones civiles y organizaciones interesadas en integrarse al Consejo Consultivo, como parte del mismo procedimiento de conformación.

La regidora destacó que la participación registrada representa una cifra relevante para este tipo de órganos, al contar con personas que, desde su propia experiencia, pueden contribuir a generar propuestas, acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de inclusión en Ciudad Juárez.

“Es importante escuchar las opiniones y las perspectivas de todas las personas con discapacidad, dar valor a sus experiencias, a sus opiniones y a todas sus aportaciones”, expresó.

El Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad tendrá como propósito acompañar, proponer y fortalecer acciones municipales orientadas a garantizar la participación, accesibilidad y atención de este sector de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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