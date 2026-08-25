Presenta IMM resultados de recorridos guiados en el Memorial Campo Algodonero

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La estrategia “Ellas a través de nosotras” busca fortalecer la memoria, la reflexión crítica y la no repetición de la violencia contra mujeres.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres presentó los resultados de los recorridos guiados realizados en el Memorial Campo Algodonero, como parte de la estrategia “Ellas a través de nosotras”, en el marco del Día Naranja.

La exposición estuvo a cargo del área de Investigación del Instituto y tuvo como eje central el uso de herramientas pedagógicas para promover procesos de reflexión crítica en torno a la violencia contra las mujeres, la memoria y la no repetición.

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La estrategia fue encabezada por Angélica López Muñoz, encargada del área de Investigación del IMM, y por Meleni Chávez Roldán, estudiante de la Licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y practicante profesional en el Instituto.

Como parte de su participación en el diseño y desarrollo de los recorridos, Chávez Roldán destacó el papel de los procesos educativos como una vía para generar espacios de sensibilización, aprendizaje y análisis comunitario sobre el significado del Memorial Campo Algodonero.

De acuerdo con lo presentado, los ejercicios pedagógicos permiten que las personas visitantes tengan una aproximación crítica al espacio, reconozcan su importancia histórica y comprendan la necesidad de mantener vigente la memoria de las víctimas.

López Muñoz explicó que la metodología de intervención parte de generar un acercamiento al Memorial mediante dinámicas de reflexión, con el objetivo de que el lugar no sea entendido únicamente como un espacio físico, sino como un punto activo de memoria colectiva.

“El Memorial ya tiene una historia. El reto es construir las condiciones para que siga teniendo vida”, señaló.

Entre los principales hallazgos, las ponentes identificaron como pendiente de responsabilidad pública garantizar que el Memorial Campo Algodonero permanezca activo, accesible y con capacidad para generar procesos educativos, comunitarios y de sensibilización.

También subrayaron la importancia de fortalecer el seguimiento institucional de las acciones realizadas en este espacio, ampliar su difusión y asegurar condiciones de acceso para toda la ciudadanía.

El Instituto Municipal de las Mujeres indicó que este tipo de estrategias buscan contribuir a la preservación de la memoria y al fortalecimiento de acciones orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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