Promueve Desarrollo Rural uso de drones para mejorar producción agrícola en el Valle de Juárez

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La tecnología permitiría aplicar fertilizantes y productos contra plagas sin que los productores tengan que adquirir los equipos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Rural promueve entre productores del Valle de Juárez el uso de drones para la aplicación de fertilizantes y productos destinados al control de plagas, como una alternativa tecnológica para mejorar el rendimiento de los cultivos.

El titular de la dependencia, Enrique Reyes Córdova, presentó a los regidores de la Comisión de Desarrollo Rural, Mayra Karina Castillo Tapia y José Mauricio Padilla, los resultados de una demostración realizada el pasado 13 de agosto en una parcela de sorgo forrajero del ejido San Isidro.

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Durante la prueba se utilizó un dron para aplicar fertilizante foliar, con el propósito de mostrar a los productores las posibilidades que ofrece esta tecnología en tareas agrícolas que requieren precisión, oportunidad y cobertura eficiente.

Reyes Córdova explicó que el objetivo es acercar esta herramienta a los agricultores de la región sin que necesariamente tengan que adquirir el equipo, debido a que se busca vincularlos con prestadores de servicios especializados que realicen las aplicaciones.

De acuerdo con el funcionario, anteriormente algunas empresas habían promovido la venta de drones mediante demostraciones en ejidos cercanos; sin embargo, el costo de los equipos y la necesidad de operación especializada dificultaron su adopción entre los productores.

Ante esta situación, la Dirección de Desarrollo Rural estableció contacto con un operador certificado que busca ofrecer directamente el servicio de aplicación, lo que permitiría a los agricultores utilizar drones cuando requieran fertilización o atención contra plagas.

El funcionario destacó que uno de los beneficios puede observarse en el cultivo de sorgo forrajero, especialmente durante sus primeras etapas de desarrollo, cuando existe riesgo de afectaciones por la presencia del gusano cogollero.

Según lo expuesto ante la Comisión, la falta de control de esta plaga puede representar una merma de entre cinco y ocho toneladas por hectárea, por lo que una aplicación oportuna puede reducir pérdidas, incrementar el rendimiento y mejorar la calidad del forraje comercializado con el sector lechero.

La Dirección de Desarrollo Rural informó que los productores interesados pueden acercarse a la dependencia para solicitar información y vinculación con operadores especializados en este tipo de servicios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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