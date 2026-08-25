Coordinan DABA y SSPM protocolo para atender denuncias por maltrato animal

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Regidores revisaron el proceso para canalizar reportes recibidos al 911 y definir la intervención de cada dependencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública se reunieron con representantes de la Dirección de Atención y Bienestar Animal y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de establecer un protocolo de coordinación para atender denuncias ciudadanas por maltrato animal.

La reunión fue encabezada por la regidora Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la Comisión, quien explicó que el encuentro permitió revisar la forma en que serán canalizados los reportes recibidos a través del número de emergencias 911.

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De acuerdo con lo expuesto, el protocolo buscará definir qué tipo de intervención corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y cuál deberá ser atendida por la Dirección de Atención y Bienestar Animal, dependiendo de las características de cada caso.

“Se trata de hacer un protocolo entre Seguridad Pública y DABA para poder establecer cuál es el procedimiento que se debe seguir en cada caso”, mencionó.

La edil señaló que el área jurídica de la corporación policiaca trabajará en coordinación con el área jurídica de DABA para definir los criterios de atención, así como los casos que deberán considerarse urgentes y aquellos que puedan recibir otro tipo de seguimiento administrativo u operativo.

Durante la reunión también se revisó el volumen de reportes que reciben ambas dependencias. Representantes de Seguridad Pública indicaron que existe un número considerable de denuncias, mientras que DABA informó que en un periodo menor a 24 horas llegó a recibir 102 reportes relacionados con atención animal.

Porras Armendáriz destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de atención al bienestar animal y recordó que DABA fue creada para trabajar en la protección, cuidado y atención de situaciones relacionadas con maltrato.

En el encuentro también se precisó que la Dirección de Atención y Bienestar Animal no opera como centro antirrábico, sino como una dependencia enfocada en procurar mejores condiciones para los animales y atender casos vinculados con su bienestar.

En la reunión participaron los regidores José Eduardo Valenzuela Martínez y María Dolores Adame Alvarado; la directora de Atención y Bienestar Animal, Alma Arredondo Salinas; y el coordinador general de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Víctor Sauceda Morales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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