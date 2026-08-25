Embellecen camellón de la avenida De Los Aztecas con trabajos de mantenimiento

Parques y Jardines retiró maleza y realizó limpieza general para mejorar la imagen urbana en esta vialidad de Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento general en el camellón central de la avenida De Los Aztecas, como parte de las acciones orientadas a conservar en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad.
Durante la jornada, las cuadrillas llevaron a cabo labores de limpieza, retiro de maleza y acondicionamiento del área, con el propósito de mejorar la imagen urbana y facilitar el uso adecuado del entorno por parte de peatones y automovilistas que transitan diariamente por esta vialidad.
El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas intervenciones forman parte del trabajo permanente que se desarrolla en distintos sectores de Ciudad Juárez, mediante recorridos y atención gradual a zonas que requieren mantenimiento.
“Este tipo de labores tienen un impacto directo en el entorno, ya que permiten conservar en mejores condiciones camellones y áreas de uso común”, señaló.
De acuerdo con la Dirección de Parques y Jardines, el retiro de vegetación excedente permite evitar el deterioro visual de los camellones y contribuye a mantener áreas más limpias, ordenadas y funcionales para la comunidad.
Zamarrón Saldaña explicó que las cuadrillas municipales realizan recorridos para identificar espacios que necesitan limpieza, conservación o atención específica, además de atender reportes y solicitudes ciudadanas conforme a la capacidad operativa de la dependencia.
Las acciones en la avenida De Los Aztecas forman parte de una estrategia de mantenimiento urbano que busca mejorar de manera gradual los espacios públicos y áreas verdes ubicados en vialidades principales y zonas de uso común.
La dependencia municipal indicó que continuará con este tipo de intervenciones en diferentes puntos de Juárez, de acuerdo con las necesidades detectadas en campo y las solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía.
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