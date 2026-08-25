Embellecen camellón de la avenida De Los Aztecas con trabajos de mantenimiento

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Parques y Jardines retiró maleza y realizó limpieza general para mejorar la imagen urbana en esta vialidad de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento general en el camellón central de la avenida De Los Aztecas, como parte de las acciones orientadas a conservar en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad.

Durante la jornada, las cuadrillas llevaron a cabo labores de limpieza, retiro de maleza y acondicionamiento del área, con el propósito de mejorar la imagen urbana y facilitar el uso adecuado del entorno por parte de peatones y automovilistas que transitan diariamente por esta vialidad.

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas intervenciones forman parte del trabajo permanente que se desarrolla en distintos sectores de Ciudad Juárez, mediante recorridos y atención gradual a zonas que requieren mantenimiento.

“Este tipo de labores tienen un impacto directo en el entorno, ya que permiten conservar en mejores condiciones camellones y áreas de uso común”, señaló.

De acuerdo con la Dirección de Parques y Jardines, el retiro de vegetación excedente permite evitar el deterioro visual de los camellones y contribuye a mantener áreas más limpias, ordenadas y funcionales para la comunidad.

Zamarrón Saldaña explicó que las cuadrillas municipales realizan recorridos para identificar espacios que necesitan limpieza, conservación o atención específica, además de atender reportes y solicitudes ciudadanas conforme a la capacidad operativa de la dependencia.

Las acciones en la avenida De Los Aztecas forman parte de una estrategia de mantenimiento urbano que busca mejorar de manera gradual los espacios públicos y áreas verdes ubicados en vialidades principales y zonas de uso común.

La dependencia municipal indicó que continuará con este tipo de intervenciones en diferentes puntos de Juárez, de acuerdo con las necesidades detectadas en campo y las solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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