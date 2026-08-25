Promueve Salud Municipal bienestar emocional entre trabajadores de maquiladoras

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La dependencia impartió un taller en CTC Prototipos para fortalecer hábitos saludables y prevención emocional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal promovió acciones para fortalecer el bienestar emocional entre trabajadores del sector maquilador, mediante el taller “Equilibrio emocional para una vida sana”, impartido en la empresa CTC Prototipos, planta 2.

La capacitación contó con la participación de 22 empleados, quienes recibieron información sobre la importancia de mantener equilibrio entre las distintas áreas de la vida cotidiana.

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Durante la sesión se abordaron temas relacionados con las responsabilidades laborales, el descanso, la familia, la salud y el tiempo personal, como elementos que influyen en el bienestar integral de las personas.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que el cuidado de la salud no se limita al aspecto físico, sino que también implica atender el bienestar emocional y generar espacios para el autocuidado.

“Hablar de equilibrio emocional es también hablar de prevención”.

Santana Fernández señaló que reconocer las propias necesidades, organizar prioridades y destinar tiempo al descanso permite fortalecer la salud integral y prevenir afectaciones asociadas al estrés o al desequilibrio en la rutina diaria.

A través del taller, personal de la dependencia proporcionó herramientas y estrategias sencillas que pueden incorporarse a la vida cotidiana para favorecer una vida más saludable y equilibrada.

La Dirección de Salud Municipal indicó que estas acciones forman parte de los programas de prevención y promoción de la salud dirigidos a distintos sectores de la población.

La dependencia reiteró que continuará acercando información y herramientas prácticas a la comunidad, con el objetivo de contribuir al cuidado integral de las personas en espacios laborales y comunitarios.

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