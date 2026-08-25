Supera Tesorería recaudación de agosto de 2025 por descuentos en recargos del Predial

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El Municipio reportó 39.6 millones de pesos recaudados durante agosto mediante el pago de 6 mil 449 recibos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal superó la recaudación registrada en agosto de 2025 mediante el programa de 100 por ciento de descuento en recargos por rezago del impuesto predial, informó el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán.

De acuerdo con el reporte oficial, durante agosto se han recaudado 39 millones 690 mil 616 pesos, correspondientes al pago de 6 mil 449 recibos.

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Nájera Payán explicó que los ingresos obtenidos este mes ya rebasaron los resultados del mismo periodo del año anterior, cuando también se aplicó la condonación total de recargos para contribuyentes con adeudos.

En agosto de 2025, la recaudación por este concepto fue de 36 millones 260 mil 808 pesos, por lo que el monto actual representa un incremento de 3 millones 429 mil 808 pesos.

El funcionario reconoció a las y los contribuyentes que han acudido a realizar sus pagos en las cajas autorizadas por el Gobierno Municipal, al señalar que su participación permite avanzar en la atención de la cartera vencida del impuesto predial.

Indicó que el comportamiento de la recaudación refleja la respuesta ciudadana ante las facilidades ofrecidas para regularizar adeudos, además de fortalecer los ingresos municipales mediante el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Nájera Payán reiteró que el programa de descuento en recargos por rezago del impuesto predial permanece vigente durante agosto, por lo que aún puede ser aprovechado por quienes mantienen cuentas pendientes.

Finalmente, llamó a las personas con adeudos a acudir durante los últimos días del mes para ponerse al corriente y evitar que sus cuentas continúen acumulando recargos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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