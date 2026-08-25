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Invita IPACULT a charla sobre los primeros pobladores de Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La actividad se realizará este domingo en el MAHCH como parte de los programas culturales y de patrimonio histórico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la ciudadanía a participar en la charla “Jornada Mogollón: primeros pobladores en Ciudad Juárez”, que se llevará a cabo este domingo 30 de agosto a las 12:00 del mediodía en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

La actividad forma parte de los programas Brigadas Culturales para Personas Mayores y Patrimonio Histórico, con los que el Gobierno Municipal busca acercar a la comunidad al conocimiento y valoración de la historia local.

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La charla será impartida por el historiador José Ignacio Frausto Ojeda, quien abordará aspectos relacionados con los primeros pobladores de la región y su importancia dentro de la construcción de la identidad juarense.

De acuerdo con el IPACULT, el encuentro está dirigido principalmente a personas adultas mayores, aunque la invitación está abierta a la comunidad interesada en conocer más sobre el patrimonio histórico de Ciudad Juárez.

La actividad busca generar un espacio de diálogo para compartir recuerdos, experiencias y conocimientos relacionados con los acontecimientos, personajes, lugares y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que este tipo de jornadas permiten fortalecer el conocimiento, la valoración y la preservación de la historia y el patrimonio cultural juarense.

El programa también reconoce a las personas adultas mayores como portadoras de conocimientos y testimonios que contribuyen a conservar y transmitir la memoria comunitaria a nuevas generaciones.

Olivas explicó que la charla busca fomentar el sentido de identidad y pertenencia, al permitir que las y los participantes reconozcan el valor del patrimonio histórico desde sus propias experiencias.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, reiteró la invitación a la comunidad juarense para acudir este domingo al MAHCH y participar en esta jornada dedicada a conocer, recordar y valorar la historia de Ciudad Juárez.

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