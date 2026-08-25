Refrenda Ortiz Orpinel alianza con desarrolladores de vivienda en Ciudad Juárez

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El alcalde destacó el papel de CANADEVI en la economía local y reiteró coordinación para impulsar el crecimiento ordenado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, participó en la reunión mensual de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, donde refrendó la disposición del Ayuntamiento para mantener una coordinación permanente con los desarrolladores de vivienda.

Durante el encuentro, el alcalde reconoció la aportación del sector a la economía local, así como su participación en la generación de empleos e inversiones para Ciudad Juárez.

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Ortiz Orpinel estuvo acompañado por el coordinador de Directores, Enrique Licón Chávez; la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, y el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla.

En su mensaje, el edil destacó que la industria de la vivienda tiene relevancia no solo para Ciudad Juárez, sino también para la economía estatal y nacional, por lo que reconoció el esfuerzo de los empresarios del ramo.

El Presidente Municipal señaló que, aunque durante muchos años la economía juarense estuvo asociada principalmente con la industria maquiladora, actualmente existen otros sectores, servicios e inversiones que han contribuido a una mayor diversificación económica.

Ortiz Orpinel expuso que el municipio cuenta actualmente con un presupuesto cercano a los 10 mil millones de pesos, mientras que en 2021 inició con alrededor de 5 mil 900 millones, lo que representa un crecimiento importante en los recursos disponibles para la ciudad.

No obstante, indicó que Ciudad Juárez todavía enfrenta retos relacionados con la distribución de recursos públicos, debido a su población y peso económico, por lo que consideró necesario seguir impulsando esquemas más equitativos.

“Juárez no solamente puede salir de esa narrativa de que los problemas siguen siendo los mismos, sino que tenemos un presente y un futuro muy amplio con el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes”.

El alcalde recordó que Cruz Pérez Cuéllar, durante su etapa como senador de la República, presentó una iniciativa para buscar un trato distinto dentro del esquema de coordinación fiscal para municipios con alta población.

Asimismo, aseguró que el Gobierno Municipal es aliado del sector vivienda y reconoció la participación de CANADEVI en los trabajos de mejora regulatoria, donde se han revisado mecanismos para favorecer tanto el desarrollo económico como el beneficio comunitario.

Ortiz Orpinel explicó que durante los primeros años de la administración municipal se dio prioridad a atender servicios básicos y rezagos de infraestructura, mientras que actualmente se avanza en proyectos y obras para mejorar las condiciones urbanas.

Destacó que las obras emprendidas por el municipio se han realizado sin contratar nueva deuda, con el objetivo de evitar cargas financieras para futuras administraciones.

El Presidente Municipal señaló que el municipio aún enfrenta obligaciones derivadas de proyectos contratados anteriormente, entre ellos el Plan de Movilidad Urbana, por el que se destinan anualmente alrededor de 240 a 250 millones de pesos.

Finalmente, reiteró ante los integrantes de CANADEVI la disposición del Ayuntamiento para mantener el diálogo y fortalecer la coordinación con el sector, a fin de impulsar el crecimiento ordenado de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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