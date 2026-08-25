Presentan avances de proyectos del Presupuesto Participativo en Ciudad Juárez

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De 75 proyectos contemplados, 26 están en licitación y 49 se encuentran en distintas etapas de preparación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana recibieron un informe sobre el avance de los proyectos contemplados dentro del Presupuesto Participativo, durante una reunión con el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes.

En el encuentro participaron el coordinador de la comisión, Jorge Alberto Jiménez Vargas, así como los regidores José Eduardo Valenzuela Martínez y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, quienes fueron informados sobre el estado que guarda la ejecución de las obras.

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Aguilera Brenes detalló que, de los 75 proyectos contemplados, un total de 26 se encuentran en proceso de licitación, mientras que los 49 restantes están en distintas etapas de preparación.

Los proyectos corresponden principalmente a obras públicas, entre ellas rehabilitación de parques, recuperación de espacios públicos y pavimentación de calles, acciones que buscan dejar infraestructura permanente en beneficio de las comunidades.

El funcionario explicó que los 75 proyectos cuentan con recursos libres, por lo que hasta el momento no existe información que indique la cancelación de alguno. La previsión es que las obras puedan iniciar durante este año.

Como parte de los trabajos previos, personal de Participación Ciudadana mantiene contacto con vecinos para revisar detalles y atender aspectos relacionados con la ejecución de cada proyecto.

Durante la reunión también se abordó el destino de 150 millones de pesos adicionales para proyectos escolares que no fueron seleccionados mediante votación en el ejercicio correspondiente.

Con esos recursos se contempla beneficiar a 119 planteles educativos, entre jardines de niños, primarias y secundarias, mediante acciones orientadas a mejorar sus condiciones de infraestructura.

Aguilera Brenes informó además que ya se trabaja en una propuesta de cronograma para la próxima convocatoria del Presupuesto Participativo, correspondiente al ejercicio 2027, debido a que el próximo año habrá proceso electoral.

La propuesta busca adelantar los tiempos para que la convocatoria pueda emitirse entre finales de septiembre y octubre, con un periodo de registro de aproximadamente un mes, mientras que la jornada de votación se proyecta para marzo de 2027, tentativamente los días 13 y 14.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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