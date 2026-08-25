Invita IPACULT a presentación de Herencia de Juárez en el Parque Urbano Suroriente

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El concierto gratuito forma parte del programa Suroriente, Comunidad y Cultura y se realizará este sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la ciudadanía a la presentación del grupo Herencia de Juárez, programada para este sábado 29 de agosto a las 7:00 de la tarde en el Parque Urbano Suroriente.

La actividad forma parte de la programación de “Suroriente, Comunidad y Cultura”, iniciativa municipal que busca acercar actividades artísticas y recreativas a las familias de ese sector de la ciudad.

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El evento también se integra al programa Brigadas Culturales para Personas Mayores, coordinado por el IPACULT, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez y la Dirección General de Centros Comunitarios.

De acuerdo con la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, el propósito es ofrecer una agenda cultural gratuita que promueva la convivencia familiar, fortalezca la identidad comunitaria y facilite el acceso de la ciudadanía a distintas expresiones artísticas.

El programa contempla presentaciones de música regional, mariachi, danza folklórica, orquestas infantiles, teatro guiñol, marionetas y actividades de danzón, entre otras disciplinas, con el objetivo de descentralizar la oferta cultural del municipio.

La presentación de Herencia de Juárez permitirá al público disfrutar de una propuesta musical vinculada con tradiciones y expresiones representativas de la región, además de impulsar el talento artístico local y regional.

Olivas señaló que otro de los objetivos es fortalecer la participación comunitaria mediante eventos que propicien el encuentro entre habitantes de distintas edades y favorezcan la inclusión de las personas adultas mayores.

La programación de “Suroriente, Comunidad y Cultura” contempla actividades durante agosto y septiembre, con la finalidad de generar contacto frecuente entre las familias y distintas disciplinas artísticas.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, reiteró la invitación a las familias del suroriente de Ciudad Juárez para acudir este sábado al Parque Urbano Suroriente y disfrutar de manera gratuita la presentación de Herencia de Juárez.

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