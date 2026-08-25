Refuerza Limpia mantenimiento de avenidas previo al regreso a clases

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Cuadrillas intervienen corredores viales de la Cruzada del Cambio para aprovechar la baja movilidad antes del ciclo escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia reforzó las acciones de mantenimiento en avenidas principales de Ciudad Juárez, con el objetivo de aprovechar la última semana previa al regreso a clases en educación básica.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las cuadrillas trabajan de manera simultánea en la atención de solicitudes ciudadanas y en recorridos de limpieza sobre vialidades incluidas en el programa Cruzada del Cambio.

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De acuerdo con el funcionario, las labores se realizan durante este periodo debido a que el flujo vehicular aún es menor al que se registra durante el ciclo escolar, lo que permite avanzar con mayor eficiencia en el mantenimiento urbano.

“Esta semana continuaremos con esa labor, pero también reforzaremos los recorridos de mantenimiento en las avenidas que integran la Cruzada del Cambio”.

Las cuadrillas intervienen dos tramos de la avenida Heroico Colegio Militar, además de realizar trabajos en la avenida Adolfo López Mateos, en el tramo de Paseo Triunfo de la República a Ejército Nacional.

También se llevan a cabo acciones en la avenida Vicente Guerrero, de Paseo Triunfo de la República a Tomás Fernández, con labores de limpieza, barrido, corte de hierba y retiro de residuos.

Solís Kanahan explicó que los trabajos inician desde temprana hora para aprovechar las condiciones de movilidad y facilitar el avance de las cuadrillas en distintos puntos de la ciudad.

Durante el resto de la semana, la Dirección de Limpia continuará con intervenciones en vialidades como Heroico Colegio Militar y el eje vial Juan Gabriel, además de otros sectores que serán atendidos conforme a la programación operativa.

El funcionario llamó a la ciudadanía a contribuir con el cuidado de los espacios públicos y evitar arrojar basura en calles y avenidas, luego de detectar nuevamente envases, bolsas y otros desechos en zonas ya atendidas.

“Con acciones sencillas como esta podemos mantener limpias nuestras vialidades y mejorar la imagen de la ciudad”.

La dependencia destacó que la participación comunitaria permite que las cuadrillas dediquen más tiempo a labores de mantenimiento y conservación, además de fortalecer los resultados de la Cruzada del Cambio en distintos corredores urbanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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