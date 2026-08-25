Invita Municipio a aprovechar últimos días de descuento en recargos del Predial

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El beneficio del 100 por ciento en recargos por rezago estará vigente hasta el último día de agosto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal invitó a las y los contribuyentes a aprovechar los últimos días del descuento del 100 por ciento en recargos por rezago del impuesto predial, beneficio que permanecerá vigente hasta el cierre de agosto.

El coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, recordó que el programa estará disponible únicamente durante los días restantes del mes, por lo que exhortó a quienes mantienen adeudos a ponerse al corriente.

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El funcionario señaló que las personas que no alcancen a realizar su pago durante agosto tendrán una opción adicional el próximo viernes 4 de septiembre, cuando la Unidad Móvil de Tesorería Municipal participe en la Cruzada Móvil del fraccionamiento Alameda.

La atención se ofrecerá de 13:00 a 17:00 horas en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Alameda, donde la ciudadanía podrá realizar distintos trámites municipales.

Además del descuento en recargos por rezago del Predial, las y los contribuyentes podrán solicitar pagos diferidos de este gravamen y acceder a descuentos en infracciones viales.

Nájera Payán indicó que estas jornadas permiten acercar los servicios de la Tesorería Municipal a distintos sectores de Ciudad Juárez, con alternativas para quienes buscan regularizar su situación fiscal o efectuar algún pago.

El llamado municipal se dirige principalmente a contribuyentes con adeudos pendientes, a fin de que aprovechen el beneficio vigente antes de que concluya agosto.

La administración municipal reiteró que, en caso de no poder acudir durante los últimos días del mes, las personas interesadas podrán tomar en cuenta la jornada programada para el 4 de septiembre en el fraccionamiento Alameda.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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