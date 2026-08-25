Presenta IMM avances del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres

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El instituto reportó 317 personas atendidas mediante acciones de prevención contra violencia sexual y embarazo adolescente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres presentó avances del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, programa federal que se opera en coordinación con la administración municipal como parte de la estrategia Lo Hacemos por Todas.

La directora del IMM, Elvira Urrutia Castro, informó sobre las acciones que desarrolla la institución en el área de prevención, donde todos los servicios y atenciones se ofrecen de manera gratuita.

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Durante la conferencia de prensa realizada este martes, la funcionaria explicó que el Fobam se trabaja de forma articulada con el Gobierno Municipal, con el objetivo de fortalecer la atención preventiva dirigida a mujeres, niñas y adolescentes.

Jocelin Quiñones, coordinadora de Prevención del IMM, expuso los resultados obtenidos tras un mes y medio de aplicación del plan, enfocado en prevenir y atender la violencia sexual, el embarazo infantil y adolescente, así como las uniones tempranas y forzadas.

“Este proyecto se une al área de coordinación y prevención, donde se trabaja de la mano buscando prevenir y atender la violencia sexual, el embarazo infantil y adolescente, así como las uniones tempranas y forzadas”.

Las acciones se realizan en espacios públicos, en el Centro Libre de las Mujeres ubicado sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, así como en espacios de salud y dependencias municipales.

Ana Infante, promotora del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, informó que mediante el proyecto Niñas y Adolescentes Libres y Seguras se proporcionan herramientas de información dirigidas a docentes, madres y padres de familia, personal municipal y servidores de salud.

La promotora señaló que la protección de la infancia requiere participación y coordinación institucional, al considerar que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer libres de violencia, recibir información, protección y servicios oportunos.

“Con esta estrategia salimos a territorio para escuchar, prevenir y detectar riesgos y acompañar a quienes lo necesiten”.

Ivanova Borunda, brigadista del Fobam, informó que durante julio y lo que va de agosto se ha atendido a 317 personas dentro del programa.

El IMM señaló que esta cifra refleja el avance de las acciones implementadas para acercar información, orientación y herramientas a la población beneficiaria, además de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos por el programa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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