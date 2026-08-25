Suman Limpia y vecinos esfuerzos para mejorar entorno habitacional en el suroriente

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Cuadrillas municipales retiraron colchones, llantas y desechos en apoyo a vecinos organizados en Monte de Toledo y Talamás Camandari.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Limpia realizaron una jornada de limpieza en el cruce de la calle Monte de Toledo y el bulevar Manuel Talamás Camandari, en el suroriente de Ciudad Juárez, como parte de una intervención solicitada por vecinos del sector.

La acción se llevó a cabo en apoyo a habitantes organizados que impulsan trabajos de reforestación, embellecimiento y recuperación del entorno habitacional en los alrededores de sus viviendas, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público.

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De acuerdo con la dependencia municipal, el operativo permitió retirar residuos de gran volumen abandonados en un terreno baldío, entre ellos colchones, llantas y otros desechos que afectaban la imagen urbana y representaban un punto de acumulación de basura.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, señaló que estas labores forman parte de una estrategia de colaboración entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía para atender zonas que requieren mantenimiento constante.

“Nos da mucho gusto poder contribuir con vecinos que están organizados y que tienen como objetivo mejorar la imagen del entorno donde viven”, señaló.

El funcionario indicó que la atención de terrenos baldíos representa un reto permanente para las cuadrillas de Limpia, debido a que algunos espacios son utilizados de manera irregular para abandonar basura, tiliches y objetos voluminosos.

Solís Kanahan advirtió que cuando un terreno comienza a recibir residuos, aumenta el riesgo de que otras personas lo utilicen como tiradero clandestino, lo que complica la recuperación del área y genera afectaciones para las familias que habitan cerca.

La Dirección de Limpia reconoció la participación de los vecinos que se organizaron para mejorar su comunidad y destacó que este tipo de acciones contribuyen no solo al beneficio directo del sector, sino también a fortalecer una mejor imagen urbana para la ciudad.

La dependencia reiteró que continuará atendiendo solicitudes ciudadanas y sumándose, conforme a su capacidad operativa, a los esfuerzos de los juarenses que participan en el cuidado, limpieza y mejoramiento de sus colonias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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