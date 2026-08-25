Reporta Ecología 19 mil 500 fumigaciones durante 2026 en Ciudad Juárez

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La dependencia municipal informó que también ha atendido 300 escuelas y mantiene recorridos en colonias de distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología del Municipio informó que durante 2026 ha realizado 19 mil 500 fumigaciones en diferentes sectores de Ciudad Juárez, como parte de las acciones preventivas y de atención a la comunidad.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, dio a conocer que además se han llevado a cabo trabajos de fumigación en 300 escuelas, mientras que más instituciones educativas han solicitado ser integradas a las jornadas previas al regreso a clases.

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De acuerdo con el funcionario, las brigadas de Ecología han visitado colonias como Parajes de San Juan, Emiliano Zapata, Adolfo López Mateos, Puerto Castilla, Senderos de San Isidro, Manuel Valdez, Terrenos Nacionales, Urbivilla Bonita, Urbivilla del Cedro, Las Viñas, Las Haciendas y La Campesina.

También se han atendido sectores como Quintas del Valle, Kilómetro 20, Rincón del Solar, Pablo Gómez, Paseo de las Lilas, Águilas de Zaragoza y Parajes del Valle, entre otros puntos de la ciudad.

Díaz Gutiérrez señaló que las acciones forman parte del trabajo operativo que realiza la dependencia para reducir la presencia de fauna nociva y atender solicitudes ciudadanas en zonas habitacionales, planteles educativos y espacios de uso comunitario.

El funcionario informó además que durante agosto se han expedido 2 mil engomados ecológicos, mientras que en lo que va del año la cifra asciende a 15 mil documentos entregados a automovilistas.

La Dirección de Ecología exhortó a los propietarios de vehículos a realizar el trámite correspondiente del engomado ecológico, como parte de las medidas municipales relacionadas con la regulación ambiental y el cuidado de la calidad del aire.

La dependencia indicó que continuará con las jornadas de fumigación en distintos sectores de Ciudad Juárez, de acuerdo con la programación operativa, las solicitudes recibidas y las necesidades detectadas en colonias e instituciones educativas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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