Seleccionan a ganadores del Premio de la Juventud Maass 2026 en Ciudad Juárez

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El reconocimiento será entregado el 31 de agosto durante una sesión extraordinaria de Cabildo por el Mes de las Juventudes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Juventud y el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez seleccionaron a las y los ganadores del Premio de la Juventud Maass 2026, luego de evaluar cerca de 60 perfiles postulados en distintas categorías.

La revisión de propuestas fue encabezada por la regidora Luz Clara Cristo Sosa, coordinadora de la Comisión, junto con el director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Osvaldo Rivas García, y personal de la dependencia.

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El proceso de evaluación contempló dos categorías de edad: de 12 a 18 años y de 19 a 29 años, cada una con cinco áreas de participación: académica, altruista, artística, deportiva y productiva.

En la categoría de 12 a 18 años fueron seleccionados Luis Eduardo Villarreal Vázquez, en el área académica; Carlos Rivera Torres, en altruismo; André Montaño, en artística; Mateo Isaías Holguín, en deportiva; y Sara Isabella Flores Quesada, en productiva.

En la categoría B, dirigida a jóvenes de 19 a 29 años, las y los ganadores son Emiliano Gómez Montañez, en académica; Roberto José Antuna, en altruismo; Alma Patricia Favela Llamas, en artística; Suzeth Ramírez Hernández, en deportiva; y Roberto Alejandro Pérez Villegas, en productiva.

Cristo Sosa destacó que este reconocimiento representa un estímulo para jóvenes que estudian, trabajan, desarrollan proyectos artísticos, practican disciplinas deportivas o participan en acciones orientadas al bienestar comunitario.

La regidora señaló que reconocer los logros de las juventudes permite motivar a más personas a continuar desarrollando sus capacidades y proyectos, además de fortalecer el vínculo entre el Gobierno Municipal y este sector de la población.

Agregó que el premio adquiere un valor especial al estar dirigido a jóvenes en etapa de formación y desarrollo, ya que el respaldo institucional puede convertirse en una fuente de impulso para que continúen con sus esfuerzos.

La ceremonia de entrega del Premio de la Juventud Maass 2026 se llevará a cabo el próximo 31 de agosto, en el marco de las actividades del Mes de las Juventudes, durante una sesión extraordinaria de Cabildo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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