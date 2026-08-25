Anuncian VI Encuentro Binacional de Museos y Centros Culturales en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El encuentro se realizará el 27 y 28 de agosto con conferencias, paneles binacionales, talleres y recorridos culturales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede del VI Encuentro Binacional de Museos y Centros Culturales, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto con actividades dirigidas a personal de espacios culturales, docentes, estudiantes, gestores y público interesado en la preservación y difusión de la cultura.

El encuentro se ha consolidado como un espacio de profesionalización, intercambio de experiencias y colaboración entre instituciones culturales de la frontera, con participación de representantes de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

- Publicidad - HP1

Jazmín Gallegos, del Instituto para la Cultura del Municipio, señaló que la actividad está abierta no solo a quienes forman parte del ámbito museístico, sino también a sectores académicos y ciudadanos interesados en fortalecer el trabajo cultural en la región.

“El evento está dirigido no nada más a quienes están inmersos en el mundo de los museos y centros culturales, sino también para docentes, estudiantes, gestores culturales y público en general”, subrayó.

Durante el programa se contemplan conferencias magistrales y paneles binacionales enfocados en resaltar la resistencia cultural en ambos lados de la frontera, así como el papel de los museos y centros culturales en la construcción de identidad comunitaria.

Nancy Beltrán García, del Museo de las Identidades Juarenses, destacó que en esta edición convergen 14 espacios culturales de la ciudad, por lo que invitó a la ciudadanía a participar y conocer de manera más cercana la escena cultural juarense.

Las personas interesadas podrán registrarse a través de la página www.laredjrz.com o mediante las redes sociales de la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez. También se contará con una mesa de registro a partir de las 9:30 de la mañana.

En la jornada inaugural se contará con ponentes de trayectoria nacional y la conferencia magistral “El mundo para sanar un museo dividido”, a cargo de Othón Téllez, artista plástico, promotor cultural y especialista en programas de arte y cultura.

Christian Diego Diego, director del Museo de Arte, informó que durante el segundo día habrá apoyo de traslado en dos camiones para facilitar la visita a los murales de Mago Gándara y al Estudio CUI.

Los talleres tendrán cupo limitado para 40 personas, mientras que hasta el momento se reportan poco más de 180 registros para participar en las actividades del encuentro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.