Emite Protección Civil advertencia por temperatura de 39°C en Ciudad Juárez

Protección Civil alertó por calor extremo este miércoles, con máxima de 39°C y baja probabilidad de lluvia en Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia por temperatura elevada para este miércoles 26 de agosto, ante el pronóstico de una máxima de 39 grados centígrados en la ciudad.
De acuerdo con el reporte meteorológico, durante el día prevalecerá cielo soleado, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora.
La probabilidad de lluvia se mantendrá baja durante la jornada, con un rango estimado de apenas 1 a 4 por ciento, por lo que se prevé un ambiente seco y caluroso en la mayor parte del municipio.
Para la noche, el pronóstico indica un descenso en la temperatura hasta una mínima de 26 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora.
Las rachas nocturnas podrían mantenerse entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la posibilidad de precipitaciones será de entre 4 y 5 por ciento, sin que se anticipen cambios significativos en las condiciones generales.
El calor continuará durante los próximos días. Para el jueves 27 de agosto se espera una máxima de 38 grados y mínima de 25, con cielo soleado y probabilidad de lluvia de entre 3 y 35 por ciento, por lo que Protección Civil mantendrá la advertencia por temperatura elevada.
Para el viernes 28 de agosto se prevé una ligera disminución, con máxima de 37 grados y mínima de 26; sin embargo, las condiciones seguirán consideradas como calurosas, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora.
Ante este panorama, la autoridad recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.
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