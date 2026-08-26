Reporta Protección Civil 57 servicios de emergencia en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Bomberos atendió 44 reportes y Rescate Municipal realizó 13 intervenciones durante las últimas 24 horas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas fueron atendidos 57 servicios de emergencia en distintos sectores de Ciudad Juárez, correspondientes al periodo del martes 25 al miércoles 26 de agosto.

De acuerdo con el reporte municipal, el Departamento de Bomberos concentró la mayor parte de las intervenciones, con 44 servicios, mientras que Rescate Municipal realizó 13 atenciones.

- Publicidad - HP1

Entre los hechos más relevantes se registró un accidente relacionado con el ferrocarril en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y avenida 16 de Septiembre, en la Zona Centro.

En ese punto fue atendido un hombre que resultó lesionado tras ser atropellado por el tren, accidente que le provocó la amputación de la mano derecha.

El hombre recibió atención inicial por parte de los cuerpos de emergencia y posteriormente fue trasladado a una institución médica para recibir atención especializada.

Protección Civil no proporcionó mayores detalles sobre la identidad del lesionado ni sobre su condición médica posterior al traslado.

El reporte forma parte del balance operativo que realizan las corporaciones de emergencia municipales para dar seguimiento a los servicios atendidos diariamente en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.