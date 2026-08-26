Recupera Limpia espacio público con acciones antigrafiti en avenida De las Torres

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La intervención se realizó tras una petición ciudadana en un área verde ubicada en el cruce con Palacio de Mitla.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia realizó trabajos de eliminación y cobertura de grafiti en un área verde ubicada en el cruce de la avenida De las Torres y calle Palacio de Mitla, en atención a una petición ciudadana.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que cuadrillas especializadas en acciones antigrafiti acudieron al punto para retirar y cubrir pintas realizadas con aerosol en las paredes del espacio público.

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La intervención tuvo como objetivo mejorar la imagen urbana del sector y ofrecer un entorno más ordenado para las familias y personas que transitan por la zona.

“Estamos atendiendo una solicitud directa de los vecinos, quienes buscan conservar este espacio en mejores condiciones. Nuestro compromiso es dar seguimiento a este tipo de reportes para mantener una ciudad más limpia y agradable para todos”.

Solís Kanahan indicó que este punto ya había sido atendido previamente mediante distintas acciones de mejoramiento urbano, entre ellas jornadas de limpieza y operativos de reordenamiento.

De acuerdo con el funcionario, esas intervenciones permitieron recuperar áreas que se encontraban ocupadas de manera irregular, por lo que la dependencia mantiene seguimiento al estado del espacio público.

Una vez concluidos los trabajos de antigrafiti, la Dirección de Limpia evaluará la necesidad de realizar nuevas acciones de limpieza en el lugar para reforzar su conservación.

La dependencia municipal señaló que continuará atendiendo reportes ciudadanos y trabajando de manera permanente en la recuperación y mantenimiento de espacios públicos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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