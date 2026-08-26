Continúa Municipio reforestación en el bulevar Zaragoza

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Parques y Jardines plantó 175 árboles en el tramo de bulevar Independencia a la calle Durango.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines continuó con las jornadas de reforestación sobre el bulevar Zaragoza, en el tramo comprendido entre el bulevar Independencia y la calle Durango.

La intervención tiene como objetivo fortalecer las áreas verdes y mejorar la imagen urbana de uno de los principales corredores viales del suroriente de Ciudad Juárez.

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que la actividad se realiza en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, como parte de una estrategia para sumar esfuerzos en favor del arbolado urbano.

Durante la jornada fueron plantados 175 árboles, de los cuales 130 son rosalaureles y 45 corresponden a palo verde, especies seleccionadas por su adaptación a las condiciones climáticas de la región.

De acuerdo con la dependencia, estos árboles permitirán generar sombra con el paso del tiempo, mejorar el paisaje urbano y aportar beneficios ambientales a la comunidad.

Zamarrón Saldaña destacó que la reforestación es una de las acciones relevantes para mejorar el entorno urbano, debido a que contribuye a reducir el impacto de las altas temperaturas y favorece la calidad del aire.

La Dirección de Parques y Jardines señaló que este tipo de labores también busca embellecer los espacios que diariamente utilizan miles de juarenses en sus traslados por el sector.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene proyectos orientados a fortalecer el patrimonio verde de la ciudad y promover una mayor participación social en el cuidado del medio ambiente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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