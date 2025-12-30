Movil - LB1A -
    diciembre 30, 2025 | 14:28
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Mantiene Gobierno Municipal apoyo a familia juarense lesionada en accidente ferroviario

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Autoridades locales dan seguimiento médico y asistencia integral a afectados hospitalizados en Oaxaca.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez mantiene el acompañamiento y apoyo a una familia juarense que resultó lesionada en un accidente ferroviario ocurrido en el estado de Oaxaca, informó la coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza.

    La funcionaria señaló que existe instrucción directa del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, para brindar atención permanente a las personas afectadas, así como para coordinar acciones con autoridades de salud que permitan su adecuada recuperación y eventual traslado a esta frontera.

    Como parte de estas gestiones, el Municipio se mantiene en comunicación constante con el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, a fin de coordinar el seguimiento médico y el posible retorno de los lesionados cuando las condiciones clínicas lo permitan.

    Mendoza Mendoza detalló que la familia está integrada por tres personas: un joven de 20 años que sufrió lesiones de consideración en un hombro y un brazo, su madre, quien permanece internada bajo observación médica, y el padre, quien presentó golpes menores que no requirieron atención especializada.

    Las personas lesionadas se encuentran hospitalizadas en el Hospital Doctor Aurelio Valdivieso, en Oaxaca de Juárez, donde el joven fue ingresado a quirófano la mañana de este martes 30 de diciembre para una intervención quirúrgica en la que se le colocaron clavos en las zonas afectadas.

    De acuerdo con la valoración médica, tanto especialistas de Oaxaca como del IMSS en Chihuahua recomendaron un periodo de reposo, posterior retiro de puntos y una nueva evaluación para determinar si el paciente está en condiciones de regresar a Ciudad Juárez por vía aérea.

    “El Presidente Pérez Cuéllar está enterado de la situación y ha instruido para que se le dé seguimiento; hemos estado al pendiente por si les faltan medicamentos o algún insumo y hasta ahora todo va bien”.

    La coordinadora de Atención Ciudadana agregó que el Gobierno Municipal ha apoyado con medicamentos, así como con los gastos de estancia y alimentación del padre, como parte del respaldo integral brindado a la familia durante su permanencia en Oaxaca.

    LAS PLUMAS DE ADN

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

