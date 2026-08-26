Invita Educación a aprovechar servicios de Bibliotecas Públicas Municipales

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Las sedes ofrecen espacios de lectura, consulta, tareas, talleres y apoyo escolar ante el próximo regreso a clases.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Educación invitó a la comunidad estudiantil y a las familias juarenses a visitar las Bibliotecas Públicas Municipales durante los últimos días del periodo vacacional, ante el próximo inicio del ciclo escolar.

El titular de la dependencia, Guillermo Alvídrez Olivas, señaló que estos espacios representan una alternativa para fomentar la lectura, fortalecer el aprendizaje y apoyar a niñas, niños y adolescentes en sus actividades académicas.

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De acuerdo con el funcionario, las bibliotecas municipales cuentan con áreas adecuadas para la consulta de libros, elaboración de tareas y desarrollo de investigaciones escolares, por lo que pueden ser aprovechadas por estudiantes de distintos niveles.

Durante el periodo vacacional, niñas, niños y adolescentes han acudido acompañados de sus familias para conocer las instalaciones y participar en actividades organizadas en las distintas sedes.

Con el regreso a clases, estos espacios también funcionan como apoyo para la comunidad estudiantil, ya que algunas bibliotecas cuentan con centros de tareas, equipo de cómputo y servicios para facilitar trabajos e investigaciones escolares.

Además, las Bibliotecas Públicas Municipales desarrollan talleres y actividades educativas, culturales y recreativas dirigidas a personas de diferentes edades, con el propósito de promover la convivencia y el acercamiento a la lectura.

Entre las sedes municipales se encuentra la Biblioteca Arturo Tolentino, ubicada en la calle Ignacio Ramírez número 351, en la colonia Partido Romero; la Benito Juárez García, localizada en la calle Ayuntamiento número 534, en la colonia Antiguo Rastro Municipal; y la Biblioteca Bonanza, situada en el cruce de las calles Bonanza y Valle del Sol.

Alvídrez Olivas llamó a la población a aprovechar los días restantes del periodo vacacional para acudir en familia, conocer los servicios disponibles y disfrutar de una buena lectura.

También exhortó a las y los estudiantes a considerar las bibliotecas municipales como una herramienta de apoyo durante el ciclo escolar, al ser espacios que permiten complementar actividades académicas, fortalecer hábitos de lectura y continuar el aprendizaje fuera de las aulas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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