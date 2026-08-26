Clausura Municipio negocio por acumulación de residuos industriales

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La intervención se realizó en la colonia El Granjero tras una denuncia atendida por el operativo de Reordenamiento Urbano.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Autoridades municipales clausuraron un negocio ubicado en la colonia El Granjero, durante un operativo de Reordenamiento Urbano realizado para atender una denuncia por acumulación de residuos de origen industrial.

La intervención se llevó a cabo en tres predios contiguos ubicados en las calles Sandía y Avena, los cuales forman parte de un mismo establecimiento, luego de que el caso fuera revisado previamente en la mesa de trabajo semanal del operativo.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que durante el recorrido se constató la presencia de una cantidad importante de residuos industriales, por lo que el lugar fue notificado, sancionado y clausurado.

“Vamos a esperar a que el responsable acuda ante las dependencias, principalmente a las direcciones de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil, y que acredite que cuenta con todos los permisos que requiere su operación”.

El funcionario recordó que el manejo de residuos de manejo especial es responsabilidad de quienes los generan, por lo que el Municipio participa en labores de inspección y vigilancia para verificar que estas actividades se realicen conforme a la normatividad.

Solís Kanahan señaló que uno de los objetivos principales de estos recorridos es prevenir riesgos, particularmente incendios derivados de la acumulación de materiales en sitios que no son compatibles con ese tipo de actividades, como zonas residenciales o habitacionales.

La clausura fue realizada por la Dirección General de Protección Civil, a través del Departamento de Administración de Riesgos, debido a la falta de medidas de seguridad y al riesgo de que pudiera registrarse un incendio.

David Abdo, de Protección Civil, indicó que el establecimiento ya había sido notificado desde el pasado 20 de julio por la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección de Ecología.

De acuerdo con el funcionario, al no atender las observaciones ni las medidas preventivas solicitadas, las autoridades determinaron proceder con la clausura del sitio.

Francisco García, encargado del área de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, informó que la dependencia aplicó inicialmente una sanción equivalente a 100 UMAS, aunque advirtió que, de persistir el incumplimiento, la multa podría duplicarse de manera sucesiva.

La sanción se mantendrá hasta que se retire el material acumulado y se atiendan las disposiciones establecidas por las autoridades municipales.

El director de Limpia llamó a la industria maquiladora, como una de las principales generadoras de residuos de manejo especial, a supervisar a proveedores, transportistas y manejadores de residuos, además de verificar que estos materiales reciban el tratamiento y disposición establecidos por la legislación estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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