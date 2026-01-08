Inicia Obras Públicas repavimentación de la calle Río Júcar en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La obra forma parte del programa de Mejoramiento de Vialidades y contempla una inversión superior a 6.9 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició este jueves los trabajos de repavimentación de la calle Río Júcar, en el tramo comprendido entre Rubén Posada Pompa y la avenida De la Raza, como parte del programa municipal de Mejoramiento de Vialidades.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las labores comenzaron con el retiro del material dañado mediante el método de fresado, para posteriormente proceder a la colocación de carpeta asfáltica en una superficie de 13 mil 960 metros cuadrados.

La obra representa una inversión de 6 millones 925 mil 416 pesos, recursos destinados a mejorar las condiciones de tránsito y la durabilidad de esta vialidad, que es utilizada de manera cotidiana por habitantes del fraccionamiento Los Nogales y sectores aledaños.

Durante el desarrollo de los trabajos, el funcionario exhortó a la ciudadanía a utilizar rutas alternas y a mantener paciencia, al señalar que las molestias temporales derivadas de la intervención se traducirán en beneficios a largo plazo para la movilidad y seguridad vial de la zona.

La repavimentación de la calle Río Júcar se suma a otras acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para rehabilitar vialidades deterioradas y fortalecer la infraestructura urbana en distintos puntos de Ciudad Juárez.

