Inauguran gimnasio de boxeo en Ciudad Juárez para impulsar talento juvenil

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El proyecto busca formar nuevos campeones y alejar a jóvenes de entornos de riesgo mediante el deporte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez respaldó la apertura del gimnasio de boxeo MBbox “Reyes del Ring”, ubicado en la colonia La Cuesta, como parte de las acciones orientadas a fomentar el deporte entre la juventud.

Durante la inauguración, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó que el impulso a actividades deportivas es clave para prevenir conductas de riesgo y fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes en la ciudad.

“El deporte es uno de los pilares más importantes para que los jóvenes se alejen de aquellas acciones que los dañan”, expresó.

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El espacio fue impulsado por los boxeadores juarenses Miguel “Micky” Román y Diana “La Bonita” Fernández, quienes buscan consolidar un proyecto que combine formación deportiva con impacto social en la comunidad.

El presidente municipal reconoció la trayectoria de ambos pugilistas, así como su transición hacia el ámbito empresarial, apostando por la creación de espacios que permitan detectar y formar nuevos talentos en el boxeo local.

Por su parte, Diana Fernández explicó que el gimnasio representa un proyecto estructurado en distintas etapas, que incluye desde su consolidación como iniciativa familiar hasta la formación de jóvenes en el deporte.

“El objetivo es encausar a los jóvenes en el mundo del deporte y que de aquí salgan los nuevos campeones de Juárez”, señaló.

En el evento también participó el luchador profesional José Pacheco, conocido como “Pagano”, quien subrayó la responsabilidad de los deportistas de apoyar a las nuevas generaciones y contribuir a su desarrollo.

Con la apertura de este espacio, se busca fortalecer la infraestructura deportiva en zonas urbanas y generar oportunidades para que jóvenes juarenses desarrollen habilidades y aspiraciones en el ámbito del boxeo.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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