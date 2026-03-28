Inaugura Municipio complejo deportivo en la colonia Felipe Ángeles

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El espacio forma parte de la estrategia federal de reconstrucción del tejido social en zonas prioritarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), inauguró un complejo deportivo en la colonia Felipe Ángeles, como parte de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega del espacio, donde destacó la participación de los vecinos en la organización y recuperación del área, así como el respaldo del Gobierno Federal en la ejecución del proyecto.

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“Cada vez que rescatamos un espacio sé que aquí habrá jóvenes y niños disfrutando y conviviendo”.

El edil subrayó que estas obras se integran a una estrategia más amplia de intervención en colonias prioritarias, orientada a generar condiciones de bienestar y prevenir problemáticas sociales mediante el uso de espacios públicos.

Durante el evento, la coordinadora de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito, Areli Rojas Rivera, explicó que estos proyectos forman parte del eje Atención a las Causas, impulsado a nivel federal como componente central de la política de seguridad.

Indicó que Ciudad Juárez forma parte de los 61 municipios prioritarios considerados dentro de esta estrategia, donde se busca intervenir territorios específicos mediante acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno.

El complejo deportivo fue resultado de la colaboración entre autoridades y comunidad, en un esquema donde el municipio aporta los terrenos y el Gobierno Federal los recursos para su desarrollo.

“Este espacio es de ustedes, es un espacio para niñas, niños y jóvenes; ayúdennos a cuidarlo”.

En el marco del evento, el alcalde adelantó que se proyectan nuevas obras deportivas vinculadas al Mundial de Futbol, que incluirán la construcción de canchas en distintos puntos de la ciudad como parte de un programa nacional.

Autoridades señalaron que este tipo de infraestructura busca promover la actividad física, prevenir la violencia y fortalecer el tejido social, especialmente en sectores con rezago en espacios recreativos.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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