Habilitan más garitas de retorno en el puente Córdova-Américas tras gestiones de CANACO Juárez

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La medida busca reducir tiempos de espera para quienes ingresan a México por este cruce internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez informó que, derivado de gestiones realizadas ante autoridades aduaneras, se acordó habilitar todas las garitas de retorno en el Puente Internacional Córdova-Américas durante las horas de mayor afluencia vehicular.

El organismo empresarial señaló que el acuerdo fue impulsado por el presidente de CANACO Juárez, Iván Pérez Ruíz, en coordinación con el administrador de la Aduana de México en Ciudad Juárez, Fernando Martínez García.

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La medida aplicará en el sentido norte-sur, correspondiente al ingreso hacia México, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular y disminuir los tiempos de espera para los usuarios de este cruce fronterizo.

CANACO Juárez indicó que la habilitación de un mayor número de carriles permitirá mejorar la movilidad en uno de los puentes internacionales con mayor flujo diario entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

“Esta medida tiene como objetivo beneficiar a los usuarios de este importante cruce internacional, reduciendo los tiempos de espera y agilizando el tránsito vehicular mediante la habilitación de un mayor número de carriles de revisión”.

El organismo empresarial reconoció la disposición de las autoridades aduaneras para atender las necesidades de la región fronteriza y mantener coordinación con sectores productivos y comerciales de la ciudad.

La cámara empresarial reiteró su compromiso de continuar trabajando con autoridades de los distintos niveles de gobierno para impulsar acciones enfocadas en mejorar la competitividad, la movilidad y la calidad de vida en Ciudad Juárez.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada con las autoridades para impulsar acciones que contribuyan a mejorar la competitividad y calidad de vida en nuestra ciudad”, señaló CANACO Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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