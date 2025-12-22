Acusa alcalde Cruz Pérez Cuéllar intento de boicot durante visita a Delicias

Publicidad - LB2 -

El edil juarense atribuyó los hechos al presidente municipal de Delicias y afirmó que el evento reunió a miles de asistentes.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acusó que su reciente visita a Delicias fue objeto de un intento de boicot político, el cual atribuyó directamente a actores ligados al gobierno municipal de esa localidad.

El alcalde juarense señaló que, pese a las acciones emprendidas en su contra, el evento logró concretarse con una asistencia estimada en alrededor de tres mil personas, lo que, dijo, evidenció la falta de respaldo social a quienes pretendían sabotearlo.

“Hicieron de todo, creo que no es correcto estar queriendo boicotear”, expresó al referirse a lo ocurrido durante su estancia en Delicias.

Pérez Cuéllar afirmó que no existía un ambiente de rechazo ciudadano y que el intento de protesta fue organizado de manera artificial, incluso con la participación de personas convocadas expresamente para ese fin.

“Valenciano estuvo detrás de eso, fue financiado por él y son testimonios de la gente que me lo comentó en la región”, aseguró en referencia al alcalde de Delicias, Jesús Valenciano.

El edil subrayó que, pese a las diferencias políticas, su administración ha mantenido un trato institucional con el gobierno municipal de Delicias, por lo que consideró injustificada cualquier acción de confrontación.

Durante el mismo fin de semana, Pérez Cuéllar realizó una gira por diversos municipios del sur del estado, entre ellos Tule, Parral, Valle de Allende, Zaragoza, San Francisco del Oro, Meoqui, Camargo y Jiménez, donde sostuvo encuentros públicos sin incidentes relevantes.

Finalmente, el alcalde juarense reiteró que los intentos por obstaculizar su presencia en Delicias no tuvieron el efecto esperado, al destacar que la convocatoria y el desarrollo del evento se mantuvieron conforme a lo previsto.

