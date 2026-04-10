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Alertan por lluvias, viento y posibles tormentas esta tarde en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Protección Civil advierte riesgo de descargas eléctricas, granizo y tolvaneras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que este viernes se mantiene la probabilidad de lluvias y posibles tormentas durante la tarde y noche, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico, la posibilidad de precipitación oscila entre 0 y 45 por ciento, con mayor intensidad a partir de las 16:00 horas y hasta las 21:00 horas, condiciones que podrían extenderse hacia la madrugada del sábado.

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Las lluvias se presentarían principalmente como chubascos aislados de ligeros a moderados, aunque no se descarta la formación de tormentas con mayor intensidad.

“En caso de que se formen tormentas estas podrían generar precipitaciones de mayor intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento e incluso caída de granizo”.

El pronóstico también indica una temperatura máxima cercana a los 30 grados centígrados y mínima de 16 grados, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h.

Asimismo, se prevé la presencia de polvo suspendido, principalmente durante la tarde y noche, lo que podría reducir la visibilidad en algunos sectores de la ciudad.

Estas condiciones están asociadas a fenómenos atmosféricos como una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, que favorecen la inestabilidad en la región.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar exponerse durante tormentas eléctricas, conducir con precaución y mantenerse informada sobre cambios en las condiciones del clima.

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