Deja Ariadna Montiel Secretaría de Bienestar; perfilan relevo en el gabinete

Publicidad - LB2 -

La presidenta confirma ajustes en el gabinete en medio de reconfiguración política de Morena

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar, quien dejará el cargo para integrarse a nuevas tareas dentro del movimiento político, mientras que Leticia Ramírez asumirá la titularidad de la dependencia.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje público, en el que la mandataria explicó que la decisión responde a la intención de Montiel de participar en otras responsabilidades dentro de Morena.

“Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos”, expresó.

- Publicidad - HP1

La salida ocurre en un contexto donde se prevé que Montiel pueda asumir un rol dentro de la dirigencia nacional del partido, ante los cambios derivados de la eventual llegada de Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Sheinbaum subrayó que, pese al relevo, los programas sociales están garantizados constitucionalmente, por lo que su continuidad no se verá afectada.

“Los programas están en la Constitución, ya nadie puede quitarle la pensión y los apoyos al pueblo de México”, sostuvo.

En su lugar, Leticia Ramírez, quien previamente se desempeñó como secretaria de Educación Pública y como coordinadora de Asuntos Intergubernamentales, asumirá la responsabilidad de una de las áreas más estratégicas del gobierno federal.

El relevo se da a pocos días de la realización del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde se formalizarán cambios en la dirigencia del partido, en un proceso que marcará la ruta política rumbo a los próximos procesos electorales.

La Secretaría de Bienestar es clave en la operación de programas sociales a nivel nacional, por lo que el ajuste en su titularidad se produce en un momento de reacomodo político y administrativo dentro del gobierno federal.