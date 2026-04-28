Asume Leticia Ramírez Secretaría de Bienestar con perfil cercano a la 4T

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La funcionaria enfrenta el reto de consolidar programas sociales tras salida de Ariadna Montiel

Ciudad de México (ADN/Staff) – La llegada de Leticia Ramírez Amaya a la Secretaría de Bienestar marca un relevo estratégico en el gabinete federal, donde asumirá la responsabilidad de operar y consolidar los principales programas sociales del gobierno.

Ramírez es considerada una figura de confianza dentro de la Cuarta Transformación, con una trayectoria que combina activismo social, docencia y experiencia en atención ciudadana, lo que ha definido su cercanía con el proyecto político iniciado en la Ciudad de México a inicios de los años 2000.

Su perfil se ha construido desde el trabajo directo con la ciudadanía, particularmente en áreas de gestión social y canalización de demandas.

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La funcionaria es egresada de la Escuela Nacional de Maestros y cuenta con estudios en Antropología Social por la ENAH, además de haber participado en el movimiento magisterial en la década de los ochenta, lo que marcó su visión en temas laborales y sociales.

Durante su trayectoria, ocupó posiciones clave como responsable de Atención Ciudadana en el gobierno capitalino durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, así como en la Presidencia de la República, donde coordinó la recepción y seguimiento de demandas sociales.

En 2022 fue designada secretaria de Educación Pública, cargo desde el cual impulsó la implementación de la Nueva Escuela Mexicana y la renovación de los libros de texto gratuitos.

Su llegada a Bienestar ocurre tras la salida de Ariadna Montiel, en un contexto de reacomodos políticos al interior de Morena, donde la dependencia mantiene un papel central por la operación de programas como pensiones y apoyos directos.

Entre los principales retos de la nueva titular destacan consolidar la universalidad de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, ampliar apoyos a mujeres de 60 a 64 años y fortalecer la operación del Banco del Bienestar.

El relevo se da en un momento clave para la administración federal, donde la política social se mantiene como uno de los ejes centrales del proyecto gubernamental.