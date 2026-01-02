Movil - LB1A -
    enero 2, 2026 | 12:02
    Entrega Pérez Cuéllar bonos de 10 mil pesos a policías municipales por su día

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    El alcalde reconoció la vocación y el trabajo de 2,500 elementos de la SSPM con una inversión cercana a 30 millones de pesos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En el marco del Día del Policía, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar entregó bonos de 10 mil pesos a cada integrante de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), además de otorgar reconocimientos a diversos grupos de la corporación por su desempeño destacado.

    La entrega del estímulo económico benefició a alrededor de 2,500 policías municipales y agentes de tránsito, lo que representó una inversión cercana a los 30 millones de pesos, como parte de las acciones de reconocimiento institucional a la labor policial.

    Durante su mensaje, el presidente municipal subrayó la importancia del trabajo que realizan diariamente las y los agentes para mantener el orden y la seguridad en la ciudad, y reiteró el respaldo de su administración hacia la corporación.

    “Hoy quiero que sepan que este Gobierno Municipal los ve, los escucha y los valora”, expresó Pérez Cuéllar al dirigirse a los elementos de la SSPM.

    El alcalde destacó la vocación, el servicio, la entrega y el valor de los policías municipales, al señalar que su labor implica enfrentar condiciones adversas y riesgos constantes en beneficio de la comunidad juarense.

    Por su parte, el titular de la SSPM, César Omar Muñoz, reconoció el papel fundamental que desempeñan las familias de los agentes, al señalar que su apoyo resulta clave para que los elementos puedan cumplir con su responsabilidad en contextos de alta exigencia.

    “Ser policía en Juárez no es sencillo, implica sacrificios y riesgos, pero aun así seguimos adelante”, expresó la agente Anahí Ruiz Félix durante el acto conmemorativo.

    De acuerdo con datos proporcionados por la administración municipal, durante los últimos cuatro años se han destinado cerca de 150 millones de pesos en bonos para los elementos de la corporación, como parte de una política de estímulos y reconocimiento al desempeño policial.

