Entrega Municipio cancelaciones de hipoteca a familias en Ciudad Juárez

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Más de 500 acreditados han sido beneficiados con la liberación de sus viviendas, fortaleciendo su certeza patrimonial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de cancelaciones de hipoteca a familias juarenses, como parte de una estrategia conjunta con el Infonavit para fortalecer la certeza jurídica y patrimonial de los hogares.

Durante el evento, el alcalde destacó que este tipo de acciones representan un beneficio económico y social, al permitir a las familias liberar sus viviendas de cargas legales y garantizar la seguridad de su patrimonio.

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El edil explicó que la cancelación de hipotecas implica un ahorro aproximado de 15 mil pesos por familia, además de evitar posibles complicaciones legales relacionadas con la propiedad de los inmuebles.

“El tener una vivienda libre de cargas es un acto de justicia social y de certeza para las familias”.

Asimismo, subrayó que estos avances son resultado de la coordinación con el Gobierno Federal y programas como Infonavit Solución Integral, que permite a los acreditados reestructurar o liquidar sus créditos conforme a su capacidad económica.

El municipio también ha contribuido con la donación de 5.4 hectáreas para la construcción de más de 700 viviendas, en colaboración con Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda digna.

De acuerdo con autoridades, estas acciones han beneficiado a más de 500 acreditados, quienes ahora cuentan con certeza legal sobre sus propiedades, lo que fortalece la estabilidad familiar y el patrimonio a largo plazo.

“Cada escritura liberada representa un paso hacia una ciudad más justa y con mayor bienestar”.

Durante la entrega, personas beneficiarias destacaron que la liberación de sus viviendas representa tranquilidad, seguridad y una herencia para sus familias, en un contexto donde el acceso a vivienda continúa siendo un desafío para amplios sectores de la población.

El Gobierno Municipal informó que continuará impulsando este tipo de programas en coordinación con instancias federales, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda y mejorar las condiciones de vida en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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