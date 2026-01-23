Emite DABA recomendaciones para proteger a mascotas ante frío y lluvias en Juárez

Publicidad - LB2 -

Llaman a resguardarlas del exterior y prevenir enfermedades durante la temporada invernal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante el pronóstico de bajas temperaturas y lluvias para este fin de semana, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) emitió una serie de recomendaciones preventivas para proteger la salud de las mascotas y evitar afectaciones derivadas del frío.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que las mascotas que permanecen en el exterior deben contar con un espacio adecuado para resguardarse, evitando que estén mojadas o expuestas a condiciones de congelación.

“Si la mascota debe estar fuera, deben de tener una casita que esté aislada térmicamente, elevada del suelo y con cobijas”, señaló.

La funcionaria explicó que también es importante colocar agua y alimento en un sitio protegido, para evitar que se contaminen o se congelen, además de vigilar cualquier cambio en la salud de los animales, ya que las bajas temperaturas pueden provocar enfermedades respiratorias y otros padecimientos.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a brindar cuidados oportunos durante la temporada invernal, al recordar que las mascotas dependen completamente de la responsabilidad de sus dueños para mantenerse a salvo.

“El frío no perdona y las mascotas dependen completamente de la responsabilidad de sus dueños”, expresó.

Finalmente, la Dirección de Atención y Bienestar Animal reiteró que proteger a los animales forma parte de la tenencia responsable y representa un deber ciudadano, especialmente durante periodos de condiciones climatológicas extremas.

