Develan placa del parque Arturo Urquidi Astorga en Urbivilla del Cedro

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La comunidad rindió homenaje al exfuncionario municipal por su trayectoria y aportaciones al sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La comunidad de Urbivilla del Cedro Etapa 3 rindió homenaje a Arturo Urquidi Astorga con la develación de la placa que da nombre al parque principal del fraccionamiento, en una ceremonia encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

El acto reunió a familiares, vecinos, funcionarios municipales y representantes comunitarios, quienes reconocieron la trayectoria de Urquidi Astorga como servidor público y su cercanía con habitantes de distintas colonias de Ciudad Juárez.

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Durante su mensaje, el alcalde recordó la amistad que mantuvo con Urquidi durante más de tres décadas y destacó su lealtad, honestidad y compromiso en el servicio público.

“Era una persona completamente entregada, un amigo leal y sincero. Siempre me habló con la verdad, aunque a veces no fuera lo que quería escuchar”.

Pérez Cuéllar señaló que la decisión de nombrar el parque en su honor surgió del impulso de vecinos, regidores y miembros de la comunidad, lo que consideró una muestra del impacto que dejó entre quienes convivieron y trabajaron con él.

El parque ubicado en Urbivilla del Cedro Etapa 3 fue rehabilitado mediante el programa de Presupuesto Participativo y llevará oficialmente el nombre de Arturo Urquidi Astorga, quien se desempeñó como director general de Desarrollo Social y posteriormente como titular de Regulación Comercial del Municipio.

Vecinos del sector destacaron que, durante su paso por la administración municipal, Urquidi Astorga impulsó gestiones que permitieron concretar obras como una barda perimetral, áreas deportivas, accesos controlados y la rehabilitación del propio parque.

La familia del exfuncionario, encabezada por su esposa Corina Arámbula y sus hijos Alejandro y Harley, recibió muestras de afecto y reconocimiento por parte de los asistentes.

“En el momento más oscuro y más difícil, cuando cualquiera pudo haber pensado que mi carrera política había terminado, ahí estaba conmigo Arturo”.

Integrantes de la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural señalaron que la designación busca preservar la memoria de un servidor público que entendió la función gubernamental como una herramienta para transformar comunidades.

Con la develación de la placa, el parque “Arturo Urquidi Astorga” quedó formalmente inaugurado como un espacio de convivencia y recreación para las familias de Urbivilla del Cedro, además de convertirse en un homenaje permanente a su trayectoria y legado en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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