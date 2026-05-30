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Participan niñas y niños en actividades recreativas durante Cruzada por la Paz

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Dependencias municipales promovieron el aprendizaje, la convivencia familiar y el desarrollo de habilidades a través del juego.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Niñas, niños y sus familias participaron en diversas actividades recreativas y educativas organizadas durante la jornada de la Cruzada por Juárez Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, realizada en la colonia Senderos de San Isidro.

Las dinámicas formaron parte de la estrategia comunitaria impulsada por los gobiernos municipal y federal para fomentar la convivencia familiar, fortalecer el aprendizaje y generar espacios seguros de participación para la infancia.

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La Dirección de Educación, a través de las Bibliotecas Públicas Municipales, instaló actividades lúdicas orientadas a estimular la creatividad, el conocimiento y la interacción entre los participantes.

Entre las propuestas destacó el juego denominado “Caminito a la Escuela”, donde las niñas y los niños avanzaban por un tablero realizando distintos retos relacionados con la lectura, la expresión oral y conocimientos básicos, mediante actividades como contar cuentos, cantar canciones o identificar alimentos saludables.

Las familias también participaron en un juego gigante de Jenga, diseñado para promover la convivencia y el desarrollo de habilidades de coordinación y trabajo en equipo.

Por su parte, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez instaló módulos con juegos de destreza, en los que los menores pudieron participar para obtener diversos premios, entre ellos juguetes y artículos deportivos.

Asimismo, el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) organizó actividades enfocadas en el desarrollo psicomotor, mediante dinámicas que incentivaron la coordinación, la movilidad y la participación activa de los asistentes.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades forman parte de una visión integral de prevención social, al ofrecer alternativas recreativas y educativas que fortalecen el desarrollo de la niñez y promueven entornos de convivencia positiva.

La Cruzada por la Paz incluyó además servicios comunitarios, programas sociales y acciones de recuperación de espacios públicos, con el objetivo de acercar atención integral a las familias de Senderos de San Isidro y fortalecer el tejido social en la zona.

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