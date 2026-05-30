Concluye generación 2023-2026 sus estudios en el Centro Municipal de las Artes

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Quince estudiantes finalizaron su formación técnico-profesional en Artes Plásticas, Danza, Teatro y Música.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y el Centro Municipal de las Artes (CMA) celebraron la graduación de la generación 2023-2026 de las carreras técnico-profesionales de Artes Plásticas, Danza, Teatro y Música, en una ceremonia realizada en el Foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro.

El acto académico reunió a estudiantes, docentes, familiares y autoridades culturales para reconocer la culminación de los estudios de 15 alumnos que concluyeron satisfactoriamente su formación artística y profesional.

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Durante la ceremonia, la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, felicitó a las y los egresados y destacó el papel que ha desempeñado el Centro Municipal de las Artes en la formación de artistas que han desarrollado trayectorias destacadas dentro y fuera de la región.

“Estoy segura de que cada uno de ustedes pondrá muy en alto el nombre del CMA. Este espacio ha formado a grandes artistas y estoy convencida de que les espera una trayectoria exitosa de talla nacional e internacional”.

La generación 2023-2026 estuvo integrada por estudiantes de las disciplinas de Artes Plásticas, Danza, Teatro y Música, quienes concluyeron un proceso académico enfocado en el desarrollo de habilidades técnicas, creativas y escénicas.

Como parte de la ceremonia también se entregaron reconocimientos a docentes por su trayectoria y aportación a la formación artística de nuevas generaciones, destacando su papel en la consolidación de los programas educativos del CMA.

En representación de los graduandos, la alumna Ixchel Lilit Lozoya Martínez dirigió un mensaje en el que reconoció el esfuerzo colectivo realizado durante los tres años de formación y destacó la vocación artística de sus compañeros.

“Quienes hoy nos graduamos hemos puesto el alma y el corazón en el propósito permanente de contar historias, transmitir emociones y provocar reflexiones a través del arte”.

Las autoridades culturales señalaron que la ceremonia tuvo como propósito reconocer el esfuerzo, la disciplina y la dedicación demostrados por los estudiantes a lo largo de su preparación académica, además de impulsar su incorporación a la actividad artística y cultural de la región.

El Gobierno Municipal, el IPACULT y el Centro Municipal de las Artes expresaron su reconocimiento a las y los egresados y les desearon éxito en el desarrollo de sus proyectos profesionales y creativos, destacando la importancia de su contribución al fortalecimiento de la vida cultural de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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