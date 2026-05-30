Avanza regularización de 33 predios en El Sauzal con firma de convenio

Publicidad - LB2 -

El acuerdo permitirá continuar el proceso para otorgar certeza jurídica a familias que buscan obtener sus escrituras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la firma simbólica de un convenio que permitirá avanzar en la regularización de 33 predios ubicados en el poblado de El Sauzal, como parte de las acciones para brindar certeza jurídica a familias que durante años han esperado la escrituración de sus propiedades.

Durante el evento, el alcalde destacó la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno de México para impulsar programas de regularización de asentamientos humanos y fortalecer la seguridad patrimonial de los habitantes de distintos sectores de Ciudad Juárez.

- Publicidad - HP1

“Estamos muy avanzados y no vamos a soltar este tema hasta lograr entregarles sus escrituras”.

Pérez Cuéllar explicó que recientemente fueron entregados documentos a familias de otras colonias que se encuentran en etapas más avanzadas del proceso de regularización, lo que refleja el trabajo permanente que realizan las autoridades para atender rezagos históricos en materia de tenencia de la tierra.

El edil informó que durante la actual administración municipal se han entregado más de 4 mil 200 títulos de propiedad y escrituras, contribuyendo a que miles de familias cuenten con certeza jurídica sobre sus viviendas y terrenos.

Asimismo, destacó la participación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y los programas federales orientados a reducir los costos de escrituración para las familias beneficiarias.

“No es lo mismo invertir en una propiedad cuando no sabes si la vas a poder heredar o disponer de ella, que hacerlo teniendo la seguridad jurídica de que es tuya”.

Por su parte, vecinos beneficiarios agradecieron el acompañamiento de las autoridades y señalaron que el avance del procedimiento representa una oportunidad para consolidar el patrimonio familiar y mejorar las condiciones de desarrollo de la comunidad.

Las autoridades señalaron que la firma del convenio constituye una etapa fundamental dentro del proceso de regularización, por lo que manifestaron confianza en que las familias involucradas podrán recibir próximamente sus escrituras y concluir así el trámite de manera definitiva.

Al acto asistieron la síndica municipal, Ana Carmen Estrada García; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel; el director de Asentamientos Humanos, Julio César de la Cruz; y la magistrada Angélica Mendoza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.