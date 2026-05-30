Encabeza Pérez Cuéllar Cruzada por las Causas en Senderos de San Isidro

Publicidad - LB2 -

Dependencias municipales y federales acercaron servicios y programas sociales a habitantes del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la jornada de la Cruzada por las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, realizada en la colonia Senderos de San Isidro, donde participaron dependencias municipales, instancias federales y vecinos de la zona para acercar servicios, apoyos y programas sociales a la comunidad.

Durante el evento, el alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal y el Gobierno de México orientada a fortalecer la atención ciudadana y atender factores relacionados con la reconstrucción del tejido social.

- Publicidad - HP1

“Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto para acercar servicios, apoyos y programas a las colonias que enfrentan distintas necesidades sociales”.

Pérez Cuéllar recordó que las Cruzadas comenzaron durante la administración municipal anterior con el objetivo de acercar trámites y servicios a los sectores más alejados de la ciudad, mientras que actualmente incorporan una visión enfocada en la atención de las causas vinculadas con la seguridad y la prevención.

El presidente municipal resaltó la importancia de los programas federales de bienestar y de las acciones comunitarias dirigidas a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento de la participación ciudadana.

Asimismo, invitó a los habitantes del sector a integrarse a los Comités de Paz, organismos vecinales que mantienen comunicación directa con las autoridades para gestionar proyectos, atender necesidades comunitarias y dar seguimiento a problemáticas de cada colonia.

La coordinadora de Estrategias y Análisis de Prevención al Delito y Reconstrucción del Tejido Social, Areli Zarai Rojas Rivera, destacó la participación de jóvenes dentro del programa Jóvenes Unen al Barrio, iniciativa dirigida a personas de entre 12 y 29 años que no estudian ni trabajan.

La funcionaria explicó que los participantes realizan actividades de servicio comunitario como parte de una estrategia nacional enfocada en promover el desarrollo social, la integración comunitaria y la prevención de conductas de riesgo.

Previo a la jornada, durante dos semanas se desarrollaron trabajos de limpieza, retiro de basura y tiliches, rehabilitación de espacios públicos, reparación de luminarias, bacheo, asesorías jurídicas y atención psicológica en el sector, además de actividades preventivas en planteles educativos.

Durante el evento también se llevó a cabo la toma de protesta de los Comités de Paz, acto encabezado por la síndica municipal Ana Carmen Estrada García, con la participación de representantes de los tres niveles de gobierno.

Al concluir la actividad, el alcalde recorrió los módulos de atención instalados por las distintas dependencias participantes y agradeció al personal municipal por su colaboración en las acciones de servicio comunitario desarrolladas en Senderos de San Isidro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.